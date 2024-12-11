İsrail durmuyor... Netanyahu kafaya koydu, Suriye'yi parçalayacak
Suriye'de Baas rejiminin çökmesi ve Esad'ın ülkeyi terk etmesinin ardından Suriye topraklarına yönelik işgal harekatına başlayan İsrail ordusunun Suriye'deki ilerleyişi sürüyor. İsrail Başbakanı Netanyahu Suriye'deki askeri tesislere bombalanmasını talimatı verdiğini açıkladı, İsrail Savunma Bakanı Katz da Suriye Donanması filosunun imha edildiğini duyurdu.
Cihatçı HTŞ öncülüğündeki silahlı muhaliflerin kontrolü ele geçirdiği Suriye'de İsrail Ordusu'nun Suriye'ye yönelik başlattığı harekat sürüyor.
İsrail ordusu Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad rejiminin devrilmesinden sonra son 48 saatte Suriye'deki stratejik askeri hedeflere yaklaşık 480 saldırı gerçekleştirildiğini duyurdu. Ordu 15 geminin demirli olduğu El Bayda ve Lazkiye kentindeki limanların vurulduğunu doğruladı.
Öte yandan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, sosyal medya hesabından paylaştığı bir görüntülü açıklamada, Şam'ı ele geçiren Suriyeli muhalifleri "Esad'ın izinden gidip İran'ın ülkeye yerleşmesine izin vermeyin" sözleriyle açık şekilde tehdit etti.
Netanyahu, ordusunun Suriye'de düzenlediği saldırıları İsrail'in güvenliği için yaptıklarını söyleyerek, Suriye'deki askeri tesislere bombalanmasını talimatı verdiğini belirtti.