İsrail, Gazze'de 14 katlı binayı vurdu
İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze'nin en işlek noktalarından birinde yer alan dairelerin ve ticari ofislerin bulunduğu 14 katlı Eş-Şuruk adlı binayı hava saldırısıyla yerle bir etti. Saldırılarda 14'ü çocuk, 5'i kadın olmak üzere 65 kişi öldü, 320 kişi de yaralandı.
Gazze'nin orta kesiminde yer alan Ömer el-Muhtar Mahallesindeki sivillerin yaşadığı, ticari açıdan en işlek bölgelerden birinde yer alan bina, İsrail savaş uçakları tarafından birkaç roket ile vuruldu.
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Gazze'nin en hayati, işlek bölgelerinden birinde yer alan bina tamamen yıkıldı.
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Vurulan binada sivillerin ikamet ettiği daireler, Gazze'de faaliyet gösteren şirket ve basın kuruluşlarının ofisleri bulunuyordu.
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Saldırının ayrıca çevre bölgelerde elektrik kesintisine neden olduğu aktarıldı.
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