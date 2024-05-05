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İsrail Gazze'de bir evi vurdu

Gazze'de sivil, kadın, çocuk demeden ölüm yağdırmaya devam eden İsrail ordusu Gazze'de yine sivilleri hedef alarak bir eve hava saldırısı düzenledi. Saldırıda 2 Filistinli yaşamını yitirdi, 6 kişi ağır yaralandı.

Kaynak: AA
İsrail Gazze'de bir evi vurdu - Resim: 1

İsrail ordusunun Gazze'de bir evi hedef aldığı hava saldırısında 2 Filistinli hayatını kaybetti, 6'sı ağır yaralandı.

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İsrail Gazze'de bir evi vurdu - Resim: 2

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusuna ait savaş uçakları, Gazze kentindeki Zeytun Mahallesi'nde bir evi hedef aldı.

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İsrail Gazze'de bir evi vurdu - Resim: 3

Saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi ağır yaralandı.

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İsrail Gazze'de bir evi vurdu - Resim: 4

Yaralılar Gazze'deki Ehli Hastanesi'ne kaldırıldı.

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