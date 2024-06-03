İsrail Gazze'de yine sivilleri katletti: Çok sayıda ölü ve yaralı var
İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta bulunan evlere düzenlediği saldırılarda en az 12 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.
Kaynak: AA
Yaklaşık 8 aydır durmaksızın Filistinlileri katleden İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'un doğusundaki er-Ramida bölgesinde 2 evi bombalaması sonucu 3'ü çocuk 10 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.
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Han Yunus'ta İsrail ordusunun "Ebu Hatır" ailesinin evini hedef alan saldırıda da 2 Filistinli yaşamını yitirdi, birçok kişi yaralandı.
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İsrail ordusu ayrıca Han Yunus'taki Avrupa Hastanesi'nin çevresini hedef aldı.
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İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Bureyc Mülteci Kampı ve Nusayrat Mülteci Kampı'nda iki evi bombalaması sonucu 6'sı kadın ve çocuk 10 Filistinli hayatını kaybetmişti.
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