İsrail, Gazze'deki mülteci kampını yerle bir etti

MÜLTECİ KAMPI YERLE BİR OLDU

Bölgede, daha önceki savaş ve çatışmalardan kaçan insanlara ev sahipliği yapan Gazze'deki Al-Shati Mülteci Kampı, tüm dünyanın gözleri önünde gerçekleşen İsrail hava saldırılarında yerle bir oldu.