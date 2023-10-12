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İsrail, Gazze'deki mülteci kampını yerle bir etti

İsrail'in hedef aldığı Gazze'de Al-Shati Mülteci Kampı yerle bir oldu. BM Filistin Özel Raportörü, ''Gazze nüfusunun büyük bir kısmı soykırıma maruz kalıyor, İsrail sivilleri bombalamayı bırakmalı'' açıklamasını yaptı.

İsrail, Gazze'deki mülteci kampını yerle bir etti - Resim: 1

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik hava saldırıları devam ederken, bölgeden gelen dramatik ve dehşet verici görüntülerin sayısı da artıyor.

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İsrail, Gazze'deki mülteci kampını yerle bir etti - Resim: 2

MÜLTECİ KAMPI YERLE BİR OLDU

Bölgede, daha önceki savaş ve çatışmalardan kaçan insanlara ev sahipliği yapan Gazze'deki Al-Shati Mülteci Kampı, tüm dünyanın gözleri önünde gerçekleşen İsrail hava saldırılarında yerle bir oldu.

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İsrail, Gazze'deki mülteci kampını yerle bir etti - Resim: 3

Saldırıda birçok sivil yerleşim yeri kullanılamaz hale gelirken, El-Garbi Camii de isabet aldı.

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İsrail, Gazze'deki mülteci kampını yerle bir etti - Resim: 4

İSRAİL VE HAMAS ARASINDAKİ ÇATIŞMALAR NASIL BAŞLADI?

Ortadoğu'daki gerilimi dramatik bir şekilde tırmandıran İsrail güçleri, Filistinli grup Hamas'ın İsrail topraklarında başlattığı askeri saldırıya karşılık olarak Gazze Şeridi'ne yönelik sürekli ve güçlü bir askeri harekat başlattı.

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