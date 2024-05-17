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İsrail Gazze'ye bir kez daha havadan ölüm yağdırdı

İsrail ordusunun, Gazze'nin farklı bölgelerine düzenlediği saldırılarda en az 14 Filistinli hayatını kaybetti.

Kaynak: AA
İsrail Gazze'ye bir kez daha havadan ölüm yağdırdı - Resim: 1

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılar 224 gündür devam ederken, Gazze'nin farklı bölgelerine düzenlenen saldırılarda en az 14 Filistinli hayatını kaybetti.

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İsrail Gazze'ye bir kez daha havadan ölüm yağdırdı - Resim: 2

İsrail savaş uçakları gece boyu Gazze'nin kuzeyi, güneyi ve orta kesimine hava saldırısı düzenledi.

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İsrail Gazze'ye bir kez daha havadan ölüm yağdırdı - Resim: 3

Gazze'nin orta kesimindeki En-Nuseyrat Mülteci Kampı'nda yerinden edilmiş Filistinlilerin kaldığı El-Cauni Okuluna düzenlenen hava saldırısında 4 Filistinli öldü, bazıları da yaralandı.

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İsrail Gazze'ye bir kez daha havadan ölüm yağdırdı - Resim: 4

Han Yunus'taki Avrupa Hastanesi'ne ise gece geç saatlerde 9 kişinin naaşı getirildi.

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