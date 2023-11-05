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İsrail Gazze'yi ateşe verdi! Her yer yanıyor

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik havadan, denizden ve karadan düzenlediği saldırılarda çok sayıda bina alevler içinde kaldı. Görüntüler korkunç...

İsrail Gazze'yi ateşe verdi! Her yer yanıyor - Resim: 1

Gazze`deki Filistin hükümeti, Gazze Şeridi`ndeki tüm hastanelerin çevresinin yoğun İsrail bombardımanına maruz kaldığını duyurdu.

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İsrail Gazze'yi ateşe verdi! Her yer yanıyor - Resim: 2

Öte yandan, saldırılar şiddetlenirken bölgede iletişim ve internet hizmetleri kesildi.

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İsrail Gazze'yi ateşe verdi! Her yer yanıyor - Resim: 3

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, Gazze Şeridi’ni ikiye böldüklerini ve Gazze kentini tamamen kuşattıklarını söyledi. Hagari, Gazze'nin kuzeyindeki Filistinli sivillerin güneye geçişine de izin vereceklerini aktardı.

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İsrail Gazze'yi ateşe verdi! Her yer yanıyor - Resim: 4

Gazze’ye yönelik saldırılara ilişkin soruya da cevap veren Hagari, İsrail güçlerinin şu anda bölgede geniş çaplı saldırılar düzenlediğini kaydetti.

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