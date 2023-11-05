İsrail Gazze'yi ateşe verdi! Her yer yanıyor
İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik havadan, denizden ve karadan düzenlediği saldırılarda çok sayıda bina alevler içinde kaldı. Görüntüler korkunç...
Gazze`deki Filistin hükümeti, Gazze Şeridi`ndeki tüm hastanelerin çevresinin yoğun İsrail bombardımanına maruz kaldığını duyurdu.
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Öte yandan, saldırılar şiddetlenirken bölgede iletişim ve internet hizmetleri kesildi.
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İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, Gazze Şeridi’ni ikiye böldüklerini ve Gazze kentini tamamen kuşattıklarını söyledi. Hagari, Gazze'nin kuzeyindeki Filistinli sivillerin güneye geçişine de izin vereceklerini aktardı.
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Gazze’ye yönelik saldırılara ilişkin soruya da cevap veren Hagari, İsrail güçlerinin şu anda bölgede geniş çaplı saldırılar düzenlediğini kaydetti.
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