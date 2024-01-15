İsrail, gıda yardımı için toplanan Filistinlilere ateş açtı!
İsrail güçleri, Gazze'de gıda yardımı için toplanan binlerce Filistinlinin üzerine ateş açtı. Çok sayıda Filistinli vurularak yaralandı, yaşanan izdihamda ezilen birçok kişinin vücudunda da kırıklar oluştu
Kaynak: AA
İsrail güçlerinin, 101 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde gıda yardımı almak için toplanan binlerce Filistinlinin üzerine ateş açması sonucu çok sayıda kişi yaralandı.
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Binlerce Filistinli, dün uluslararası yardım kuruluşları tarafından ulaştırılan gıda yardımlarından alabilmek için Gazze kentinin Tel el-Heva Mahallesi'ndeki Er-Raşid Caddesi'nde toplandı.
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Kentin güneybatısında konuşlanan İsrail güçleri, yardım almak için toplanan binlerce Filistinlinin üzerine ağır silahlarla ateş açtı.
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İsrail güçlerinin açtığı ateşte çok sayıda Filistinli vurularak yaralanırken, olayın ardından yaşanan izdihamda ezilen birçok kişinin vücudunda da kırıklar oluştu.
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