İsrail hapishanesinden film gibi firar

10 METRELİK TÜNEL KAZDILAR

Kaçakların, cezaevinde aynı koğuşta kaldıkları ve 10 metrelik bir tünel kazdıkları ifade edildi. Kaçan Filistinlileri arama çalışmalarının helikopterler ve insansız hava araçlarının yardımıyla devam ettiği belirtilirken, İsrail Maarif gazetesi, bölgeye çok sayıda güvenlik görevlisinin sevk edildiğini ve yoğun arama çalışmalarının yürütüldüğünü kaydetti.