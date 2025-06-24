İsrail-İran savaşının bilançosu belli oldu
İran, İsrail’in saldırıları sonucu 606 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 5 bin 332 kişinin yaralandığını açıkladı.
13 Haziran 2025'te İsrail, İran'daki nükleer tesisler, askeri üsler ve altyapı tesislerine geniş çaplı hava saldırıları düzenledi. İran ise İsrail'e misilleme amaçlı saldırılar düzenledi.
ABD, 22 Haziran 2025'te İsrail'in yanında savaşa katılarak İran'ın Fordo, Natanz ve İsfahan'daki nükleer tesislerini B-2 bombardıman uçaklarıyla vurdu. İran ise ABD'nin Katar ve Irak'taki üslerine misilleme saldırıları düzenledi.
Bugün ise İsrail ile İran arasında ateşkes sağlandı. Ancak ateşkesin ilan edilmesinin ardından İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına devam ettiği ve İran'ın da yeni füze saldırıları başlattığı haberleri geldi.
İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARINDA 606 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
İran Sağlık Bakanı Muhammed Rıza Zaferkendi, İsrail’in ülke genelinde düzenlediği saldırılarda 606 kişinin hayatını kaybettiğini, yaralı sayısının ise 5 bin 332’ye ulaştığını duyurdu.