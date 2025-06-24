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İsrail-İran savaşının bilançosu belli oldu

İran, İsrail’in saldırıları sonucu 606 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 5 bin 332 kişinin yaralandığını açıkladı.

Kaynak: DHA
İsrail-İran savaşının bilançosu belli oldu - Resim: 1

13 Haziran 2025'te İsrail, İran'daki nükleer tesisler, askeri üsler ve altyapı tesislerine geniş çaplı hava saldırıları düzenledi. İran ise İsrail'e misilleme amaçlı saldırılar düzenledi. 

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İsrail-İran savaşının bilançosu belli oldu - Resim: 2

ABD, 22 Haziran 2025'te İsrail'in yanında savaşa katılarak İran'ın Fordo, Natanz ve İsfahan'daki nükleer tesislerini B-2 bombardıman uçaklarıyla vurdu. İran ise ABD'nin Katar ve Irak'taki üslerine misilleme saldırıları düzenledi.

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İsrail-İran savaşının bilançosu belli oldu - Resim: 3

Bugün ise İsrail ile İran arasında ateşkes sağlandı. Ancak ateşkesin ilan edilmesinin ardından İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına devam ettiği ve İran'ın da yeni füze saldırıları başlattığı haberleri geldi.

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İsrail-İran savaşının bilançosu belli oldu - Resim: 4

İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARINDA 606 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İran Sağlık Bakanı Muhammed Rıza Zaferkendi, İsrail’in ülke genelinde düzenlediği saldırılarda 606 kişinin hayatını kaybettiğini, yaralı sayısının ise 5 bin 332’ye ulaştığını duyurdu. 

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