İsrail kara harekatına başladı; ilk görüntüler geldi
İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), İsrail askerlerinin Gazze Şeridi’nin kuzeyinde bulunan ve Hamas’a ait yerleşkenin kontrol altına alındığını ve çeşitli istihbarat malzemelerine el konulduğunu duyurdu.
İsrail'in Gazze'ye saldırıların bir ay geride kaldı. 7 Ekim’den bu yana öldürülen Filistinlilerin sayısı 10 bini geçti.
Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın Gazze'deki gelişmeleri aktardığı haberine göre, Rafah kentindeki Şabbura Mülteci Kampı'nda el-Hamayde ailesinin evini hedef alan İsrail uçakları, biri kadın 5 kişiyi öldürdü. Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bir binayı hedef alan İsrail bombardımanı sonucu bir kişi hayatını kaybetti birçok kişi yaralandı.
Öte yandan İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), İsrail askerlerinin Gazze Şeridi’nin kuzeyinde bulunan ve Hamas’a ait yerleşkenin kontrol altına alındığını ve çeşitli istihbarat malzemelerine el konulduğunu duyurdu.
IDF’ten yapılan açıklamada, “IDF 7. Tugay Muharebe Ekibi savaşçıları dün Gazze Şeridi'nin kuzeyinde terör örgütü Hamas'a ait bir askeri kaleyi kontrol altına aldı. Karakolda anti-tank rampaları ve füzeler, çeşitli silahlar ve istihbarat malzemeleri bulundu” denildi.