İsrail katliamının 25 gününde kahreden görüntüler

Hamas`ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail`e `Aksa Tufanı` isimli kapsamlı bir saldırı başlattığını duyurmuştu. Gazze`den İsrail yönüne binlerce roket atılırken silahlı gruplar da bölgedeki yerleşim yerlerine girmişti. Yaşanan saldırı ve çatışmalar ardından İsrail savaş uçakları, Gazze`ne farklı bölgelerine yoğun hava saldırısı düzenledi.