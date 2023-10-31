İsrail katliamının 25 gününde kahreden görüntüler
İsrail'in abluka altına alıp ölüm yağdırdığı ve 8 bini aşkın insanın hayatını kaybettiği Gazze'den gelen bu görüntüler yürekleri parçaladı. Gazze'de mezarlıklarda bile yer kalmadı...
Hamas`ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail`e `Aksa Tufanı` isimli kapsamlı bir saldırı başlattığını duyurmuştu. Gazze`den İsrail yönüne binlerce roket atılırken silahlı gruplar da bölgedeki yerleşim yerlerine girmişti. Yaşanan saldırı ve çatışmalar ardından İsrail savaş uçakları, Gazze`ne farklı bölgelerine yoğun hava saldırısı düzenledi.
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İsrail savaş uçaklarının hava saldırılarından kaçan çok sayıda Gazzeli aile, Birleşmiş Milletler`e bağlı okullara sığındı.
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İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Gazze`ye tam bir abluka emri verdiğini açıkladı: Elektrik yok, yiyecek yok, yakıt yok...
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İsrail, nüfusun yoğun olduğu bölgelere düzenlediği saldırılarda fosfor bombası kullandı.
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