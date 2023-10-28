İsrail medyasından kara harekatı itirafı: ''Tam bir hayal kırıklığı''

"İSRAİL ORDUSU KARA HAREKATI OLARAK DUYURMAKTAN KAÇINDI"

İsrail medyasından Ynet ise dün geceki gelişmelerle ilgili "İsrail ordusu, düzenlediği operasyonunu şu ana kadar kara harekatı olarak duyurmaktan kaçındı." şeklinde bir haber geçti.