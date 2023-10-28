İsrail medyasından kara harekatı itirafı: ''Tam bir hayal kırıklığı''
İsrail, dün gece Gazze'ye yönelik saldırılarının şiddetini artırdı. İsrail kara kuvvetlerinin büyük kayıplar verdiği öne sürülürken, ülke basınında çıkan haberlerde, ''İlk kara operasyonu tam bir hayal kırıklığı. Hükümet askerlerin canıyla kumar oynuyor.'' ifadeleri yer aldı.
21 gündür Gazze'yi bombalamaya devam eden İsrail, dün gece saldırıların şiddetini artırdı. Hava saldırısının yanında Gazze'ye kara operasyonu da düzenleyen İsrail ordusu, Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları'nın yanıtıyla karşılaştı. İsrail ordusunun ağır kayıplar vermesi nedeniyle kara operasyonunu duyurmadığı belirtiliyor. Çok sayıda İsrail askerinin öldüğü ve yaralandığı iddia ediliyor. İsrail medyasında yer alan haberler iddiaları doğrular nitelikte.
"HÜKÜMET ASKERLERİN CANIYLA KUMAR OYNUYOR"
İsrail'de yayın yapan Kanal 14'ün askeri analisti, 'İlk kara operasyonu tam bir hayal kırıklığı. Hükümet askerlerin canıyla kumar oynuyor.' diyerek başarısızlığı itiraf etti.
"İSRAİL ORDUSU KARA HAREKATI OLARAK DUYURMAKTAN KAÇINDI"
İsrail medyasından Ynet ise dün geceki gelişmelerle ilgili "İsrail ordusu, düzenlediği operasyonunu şu ana kadar kara harekatı olarak duyurmaktan kaçındı." şeklinde bir haber geçti.
HAMAS: TÜM İTİBARINI KAYBEDECEĞİNİ BİLİYOR
Hamas'tan yapılan açıklamada ise "İsrail, kara harekatı düzenliyor ancak buna kara harekatı demiyor. Çünkü hezimete uğrayınca tüm itibarını kaybedeceğini biliyor." denildi.