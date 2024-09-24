İsrail ordusu Lübnan'a ölüm yağdırdı: 2 binden fazla bomba...

İsrail polis sözcülüğü, yaptığı yazılı açıklamada, havada imha edilen roketlerin bazı parçalarının Hayfa yakınlarındaki Krayot yerleşimi ile kuzeydeki sahil kenti Akka ve Batı Celile bölgesine düştüğünü, Akka yakınlarında bazı araçlarda hasar oluştuğunu bildirdi.

Sosyal medyada, Lübnan'dan atılan roketlerin kuzeyde bazı noktalarda açık alanlara isabet ettiği görüntüler paylaşıldı.

İsrail basını, Lübnan'dan son bir saat içinde yaklaşık 60, gün içinde ise toplam 160 kadar roket atıldığını belirtti.

Öte yandan, Hayfa'da savaş uçaklarının sesleri duyuluyor, askeri botlar devriye geziyor, bölgede askeri hareketlilik devam ediyor.