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  4. İsrail ordusu Refah'a saldırdı: 8 Filistinli daha hayatını kaybetti

İsrail ordusu Refah'a saldırdı: 8 Filistinli daha hayatını kaybetti

İsrail'in Refah'ta farklı noktalara gerçekleştirdiği saldırılarda en az 8 Filistinli yaşamını yitirdi.

Kaynak: AA
İsrail ordusu Refah'a saldırdı: 8 Filistinli daha hayatını kaybetti - Resim: 1

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'ta farklı noktalara düzenlediği saldırılarda en az 8 Filistinlinin öldüğü belirtildi.

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İsrail ordusu Refah'a saldırdı: 8 Filistinli daha hayatını kaybetti - Resim: 2

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, uluslararası toplumdan gelen tüm uyarılara rağmen İsrail ordusu Refah'ın doğusu ile batısında evlere saldırı düzenledi.

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İsrail ordusu Refah'a saldırdı: 8 Filistinli daha hayatını kaybetti - Resim: 3

Refah'ın doğusundaki Es-Selam Mahallesindeki saldırıda Filistinli bir kadın hayatını kaybederken, bazıları da yaralandı ancak yaralı sayısı belirtilmedi.

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İsrail ordusu Refah'a saldırdı: 8 Filistinli daha hayatını kaybetti - Resim: 4

Kentin batısındaki Tel es-Sultan Mahallesinde Rıdvan ailesine ait bir evin bombalanması sonucu ise 7 Filistinli öldü, aralarında çocukların da olduğu çok sayıda kişi yaralandı.

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