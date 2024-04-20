İsrail ordusu Refah'a saldırdı: 8 Filistinli daha hayatını kaybetti
İsrail'in Refah'ta farklı noktalara gerçekleştirdiği saldırılarda en az 8 Filistinli yaşamını yitirdi.
Kaynak: AA
İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'ta farklı noktalara düzenlediği saldırılarda en az 8 Filistinlinin öldüğü belirtildi.
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Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, uluslararası toplumdan gelen tüm uyarılara rağmen İsrail ordusu Refah'ın doğusu ile batısında evlere saldırı düzenledi.
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Refah'ın doğusundaki Es-Selam Mahallesindeki saldırıda Filistinli bir kadın hayatını kaybederken, bazıları da yaralandı ancak yaralı sayısı belirtilmedi.
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Kentin batısındaki Tel es-Sultan Mahallesinde Rıdvan ailesine ait bir evin bombalanması sonucu ise 7 Filistinli öldü, aralarında çocukların da olduğu çok sayıda kişi yaralandı.
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