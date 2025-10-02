İsrail ordusundan Sumud Filosu'na baskın! Çok sayıda Türk alıkoyuldu
İsrail askerleri, Gazze'ye doğru ilerleyen Küresel Sumud Filosu'ndaki teknelere baskın düzenledi. İsrail ordusunun 44 gemiden 21'ine baskın düzenlediği, 37'si Türk 201 aktivisti alıkoyduğu bildirildi.
Gazze Şeridi’ne uyguladığı abluka ile insani krize neden olan İsrail, bölgeye yardım girişini bir kez daha engelledi. İsrail ordusu, Gazze’ye insani yardım ulaştırmak için Tunus’tan yola çıkan ve ve 44 ülkeden aktivistler tarafından desteklenen Küresel Sumud Filosu’na ait (GSF) 44 gemiden 21’ine baskın düzenledi. Askerlerin tekneye çıktığı anlar güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Askerler çıktıktan bir süre sonra ise görüntü bağlantısı kesildi.
İsrail’in durdurduğu kaydedilen gemilerin isimleri ‘Alma, Sirius, Adara, Spectre, Yulara, Aurora, Otaria, Huga, Deir Yessine, Grande Blu, Morgana, Hio, Seulle, All In, Captain Nikos, Florida, Karma, Mohammad Bhar, Oxygono, Free Willy, Jeannot III’ olarak açıklandı.
Öte yandan, İsrail'in Gazze kara sularına giren Mikeno gemisini ele geçirdiği aktarıldı.
TÜM GEMİLERLE İRTİBAT KESİLDİ
Küresel Sumud Filosu organizatörlerinden yapılan açıklamada, filodaki tüm gemilerle irtibatın kesildiği belirtildi.
37'Sİ TÜRK 201 AKTİVİST ALIKOYULDU
İsrail Dışişleri Bakanlığı’nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Sumud Filosu'ndaki bazı aktivistlerin İsrail'e götürüldüğü ifade edildi. Aktivistlerin İsrail'e ulaştıktan sonra Avrupa'ya sınır dışı edilmesine ilişkin sürecin başlatılacağı vurgulandı.
Alıkonulan 201 aktivistten 37’sinin Türk olduğu bilgisi paylaşıldı.
Sirius gemisinden Ayçin Kantoğlu, Abdulaziz Yalçın, Davut Daşkıran ve Zeynep Tekocak, Alma gemisinden Metehan Sarı, Hüseyin Şuayb Ordu, Onur Murat Kolgu, Semih Fener, Osman Çetinkaya ve Sümeyra Akdeniz Ordu, Spectre gemisinden Bekir Turunç, Abdulmecid Bagcivan, Mustafa Muhammed Çakmakcı, Mesut Çakar ve Muslim Ziyali, Huga_A gemisinden Mehmet Sait Direkçi, Fatih Özsöz ve Tevhit Yıldız, Deir Yassine_A gemisinden Sümeyye Sena Polat, Grande Blue gemisinden de Halil Rıfat Çanakçı'nın alıkonulduğu bildirildi.