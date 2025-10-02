İsrail ordusundan Sumud Filosu'na baskın! Çok sayıda Türk alıkoyuldu

Gazze Şeridi’ne uyguladığı abluka ile insani krize neden olan İsrail, bölgeye yardım girişini bir kez daha engelledi. İsrail ordusu, Gazze’ye insani yardım ulaştırmak için Tunus’tan yola çıkan ve ve 44 ülkeden aktivistler tarafından desteklenen Küresel Sumud Filosu’na ait (GSF) 44 gemiden 21’ine baskın düzenledi. Askerlerin tekneye çıktığı anlar güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Askerler çıktıktan bir süre sonra ise görüntü bağlantısı kesildi.