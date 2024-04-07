İsrail ordusunun çekildiği Yunus Han'dan korkunç görüntüler
Gazze Şeridi'ne yönelik 7 Ekim'de başlayan saldırılarının ardından 27 Ekim'de de kara işgaline başlayan İsrail güçleri, Gazze'nin Han Yunus kentinin bazı bölgelerinden çekildi. İsrail ordusunun Han Yunus kentinin bir çok bölgesinden çekilmesiyle bıraktığı yıkım gün yüzüne çıktı.
Kaynak: AA
İsrail ordusu, yaklaşık dört aydır kara saldırısına devam ettiği Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'tan çekildiğini açıkladı.
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İsrail ordusunun çekilmesiyle kentteki yıkım gün yüzüne çıktı.
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Haftalarca devam eden İsrail bombardımanı, kentteki binaları moloz ve kül yığınına çevirdi .
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Yollar hem buldozerlerle hem de hava saldırıları nedeniyle altüst oldu.
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