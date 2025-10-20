İsrail ordusunun yerle bir ettiği Gazze'den kahreden görüntü
İsrail'in sivil, çocuk, yaşlı, kadın demeden ölüm yağdırarak dev bir yıkıma yol açtığı Gazze'de kent sokaklarında biriken çöp miktarının çeyrek milyon tonu aşarak, benzeri görülmemiş bir çevre ve halk sağlığı krizine yol açtığı açıklandı.
Kaynak: İHA
İsrail’in saldırıları nedeniyle altyapının çöktüğü Gazze Şehri’nde çöp krizi yaşanıyor.
Gazze Belediyesi, Gazze kenti sokaklarında biriken çöp miktarının çeyrek milyon tonu aşarak, benzeri görülmemiş bir çevre ve halk sağlığı krizine yol açtığını ifade etti.
Belediye, çöplerin İsrail saldırılarında belediye araç ve ekipmanlarının imha edilmesi nedeniyle toplanamadığını açıkladı.
Belediye, acil ihtiyaçlar listesini uluslararası kuruluşlara sunduğunu ancak verilen sözlerin kağıt üzerinde kaldığını bildirdi.
