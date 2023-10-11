İsrail sabaha kadar durmadı; bir şehir dümdüz oldu

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in saldırıları nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının saat 08.25 itibarıyla 950'ye, yaralı sayısının ise 5 bine yükseldiği bildirildi. Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyonu (OCHA) tarafından yapılan açıklamada ise İsrail'in kesintisiz saldırıları nedeniyle 263 bin 934'ten fazla kişinin yerinden edildiği duyuruldu. Yerinden edilenlerin 175 bin 486'sının BM Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı'na (UNRWA) bağlı 88 okula sığındığı aktarıldı. İsrail'in Gazze'ye elektrik, su, yiyecek ve yakıt tedarikini kesmesiyle mevcut insani krizin daha da kötüleştiği vurgulandı. Gazze'deki Filistinlilerin artık günde yalnızca 3-4 saat elektriği olduğu belirtildi. Bu durumun ayrıca sağlık tesislerinin çalışmasını ve yaralıların tedavi edilmesine engel oluşturduğu aktarıldı.