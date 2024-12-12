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İsrail Suriye'nin savunma sistemlerini yerle bir etti

İsrail ordusunun, vurduğu Suriye’nin başkenti Şam’da bulunan Mezzeh Askeri Havalimanı görüntülendi.

Kaynak: İHA
İsrail Suriye'nin savunma sistemlerini yerle bir etti - Resim: 1

İsrail ordusu, Esad rejiminin devrilmesinin ardından Suriye’deki stratejik noktalara saldırılarına devam ediyor.

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İsrail Suriye'nin savunma sistemlerini yerle bir etti - Resim: 2

İsrail ordusunun vurduğu Suriye’nin başkenti Şam’da bulunan Mezzeh Askeri Havalimanı görüntülendi.

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İsrail Suriye'nin savunma sistemlerini yerle bir etti - Resim: 3

Saldırıda, çok sayıda uçak ve helikopter kullanılamaz hale gelirken, hava savunma sistemleri de imha edildi.

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İsrail Suriye'nin savunma sistemlerini yerle bir etti - Resim: 4

Mezzeh Askeri Havalimanı, Esad rejimi tarafından askeri malzemelerinin dağıtımında önemli bir rol oynayan stratejik tesis olarak biliniyor.

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