İsrail Suriye'nin savunma sistemlerini yerle bir etti
İsrail ordusunun, vurduğu Suriye’nin başkenti Şam’da bulunan Mezzeh Askeri Havalimanı görüntülendi.
Kaynak: İHA
İsrail ordusu, Esad rejiminin devrilmesinin ardından Suriye’deki stratejik noktalara saldırılarına devam ediyor.
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İsrail ordusunun vurduğu Suriye’nin başkenti Şam’da bulunan Mezzeh Askeri Havalimanı görüntülendi.
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Saldırıda, çok sayıda uçak ve helikopter kullanılamaz hale gelirken, hava savunma sistemleri de imha edildi.
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Mezzeh Askeri Havalimanı, Esad rejimi tarafından askeri malzemelerinin dağıtımında önemli bir rol oynayan stratejik tesis olarak biliniyor.
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