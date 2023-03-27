İsrail'de ortalık karıştı: Yargı reformu için sokağa döküldüler

Smotrich, "Arkadaşlar. Yargı sistemini düzeltmeye ve İsrail demokrasisini güçlendirmeye yönelik reformlar hiçbir koşulda durdurulmamalı. Şiddete, anarşiye, muhaliflere ve vahşi grevlere teslim olmayın. Biz çoğunluğuz, sesimizi duyuralım. Ben orada olacağım, siz de gelin. Sesimizi ve ülkemizi çalmalarına izin vermeyeceğiz” dedi.