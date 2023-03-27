İsrail'de ortalık karıştı: Yargı reformu için sokağa döküldüler
İsrail’de tartışmalı yargı reformuna yönelik protestolara karşı aşırı sağcı olan İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ile Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir, destekçilerini sokağa çağırdı.
İsrail’de dün Başbakan Binyamin Netanyahu’nun tartışmalı yargı reformuna karşı çıkan Savunma Bakanı Yoav Gallant'ı görevden almasının ardından halk yeniden sokaklara dökülmüştü. Başta başkent Tel Aviv'de olmak üzere protestolar devam ederken, aşırı sağcı olan İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ile Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir destekçilerini protestolara karşı sokağa çağırdı.
Filistin'in Huwara köyünün yeryüzünden silinmesi çağrısında bulunan ve Filistin halkının varlığını reddeden Smotrich, Kudüs'te destekçilerine yargı reformuna destek protestosu düzenleme çağrısında bulunarak, gösterilere katılacağını duyurdu.
Smotrich, "Arkadaşlar. Yargı sistemini düzeltmeye ve İsrail demokrasisini güçlendirmeye yönelik reformlar hiçbir koşulda durdurulmamalı. Şiddete, anarşiye, muhaliflere ve vahşi grevlere teslim olmayın. Biz çoğunluğuz, sesimizi duyuralım. Ben orada olacağım, siz de gelin. Sesimizi ve ülkemizi çalmalarına izin vermeyeceğiz” dedi.
Aşırı sağcı Bakan Gvir de, destekçilerini Kudüs'te yargı reformuna destek protestosu düzenleme çağrısında bulunarak, "Acil durum. Sağcılar, Kudüs'te destek için sokağa inecek. Milletin tercihinden vazgeçemeyiz. Bir bayrak getir ve katıl” dedi.