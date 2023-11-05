İsrail'den Gazze ve Lübnan'a hava saldırısı
İsrail Hava Kuvvetleri, Gazze Şeridi'ni ve Lübnan sınırında Hizbullah'ı hedef aldığını duyurdu.
Kaynak: DHA
İsrail Hava Kuvvetleri’nden yapılan açıklamada, “Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları, Lübnan topraklarından yapılan atışlara karşılık olarak, terör örgütü Hizbullah'a ait hedefleri vurdu. Ayrıca savaş uçakları bir binanın çatısında bulunan Hamas'a ait bir terör altyapısına saldırdı” denildi.
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Hava kuvvetleri, Lübnan bölgesinden İsrail’e yönelik roket saldırıları olduğunu ancak İsrail topraklarına düşmediğini belirtti.
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