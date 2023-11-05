İsrail'den Gazze ve Lübnan'a hava saldırısı

İsrail Hava Kuvvetleri’nden yapılan açıklamada, “Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları, Lübnan topraklarından yapılan atışlara karşılık olarak, terör örgütü Hizbullah'a ait hedefleri vurdu. Ayrıca savaş uçakları bir binanın çatısında bulunan Hamas'a ait bir terör altyapısına saldırdı” denildi.