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  4. İsrail'den Mescid-i Aksa’da Filistinli gençlere saldırı

İsrail'den Mescid-i Aksa’da Filistinli gençlere saldırı

İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da ses bombalarıyla Filistinli gençlere saldırıda bulundu. Filistinli gençler ise taş ve havai fişeklerle karşılık verdi.

Doğu Kudüs’ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Harem-i Şerif’te kılınan yatsı ve teravih namazlarının ardından Filistinli gençler, Kıble Mescidi ile Kubbetu’s Sahra arasında toplandı.

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İsrail polisi, tekbir ve sloganlar atan gençlere bir süre sonra ses bombaları ile müdahale etti.

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Filistinli gençler ise taş ve havai fişeklerle karşılık verdi. İsrail polisi, Harem-i Şerif’in avlularında Filistinli gençleri kovaladı.

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ŞAM KAPISINDA MÜDAHALE

Öte yandan İsrail polisi Mescid-i Aksa’nın içinde bulunduğu Eski Şehir bölgesinin Şam Kapısı’nda da Filistinli gençlere müdahale etti.

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