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İsrail'e öfke yasak tanımadı! Binlerce kişi Filistin için sokaktaydı!

İsrail güçlerinin Filistinlilere yönelik zalim saldırıları sürüyor. Şeyh Cerrah'ta Filistinlileri evlerinden çıkarmak için şiddet kullanan, Mescid-i Aksa'da ibadet eden sivillere saldıran ve son olarak Gazze Şeridi'ne hava saldırısı düzenleyen İsrail, Türkiye'de protesto edildi.

İsrail'in Doğu Kudüs'teki Filistinlilere yönelik saldırıları Türkiye'de birçok şehirde protesto edildi.

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Yurdun dört bir yanında sokaklara dökülen vatandaşlar, İsrail'i zalim saldırılarından dolayı kınarken, Filistinlilere "Yanınızdayız" mesajları verdi.

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Ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla konvoylar oluşturan vatandaşlar, İsrail'i kınayan, Filistinlilere destek veren sloganlar attı.

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İstanbul’da da çeşitli sivil toplum kuruluşu üyesi çok sayıda kişi, İsrail Başkonsolosluğu önünde protesto gösterisi düzenledi.

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