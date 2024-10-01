İsrail'e yüzlerce füze ateşlendi: İran'ın intikam saldırısı kare kare görüntülendi

İran’ın füze saldırısının ardından İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Sözcüsü Daniel Hagari, basın toplantısı düzenledi. Hagari, İsrail'in İran'ın füze saldırısına karşılık vereceğini belirterek, “Savunma ve taarruzda yüksek alarm durumundayız. Bu füze saldırısının sonuçları olacak. İsrail vatandaşlarını koruyacağız ve İran füzelerine uygun yer ve zamanda karşılık vereceğiz”” dedi.



Şu anda İran'dan İsrail'e yönelik başka bir tehdit olmadığını ve füze saldırısının sona erdiğini söyleyen Hagari, “Bu aşamada hala saldırıya ilişkin bir değerlendirme yapıyoruz” ifadelerini kullanarak, şu ana kadar can kaybı olup olmadığının bilinmediğini aktardı.



Füze saldırısının ardından İsraillilere sığınaklardan ayrılabilecekleri bildirildi.