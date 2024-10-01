İsrail'e yüzlerce füze ateşlendi: İran'ın intikam saldırısı kare kare görüntülendi
İran ordusunun, İsrail'e yönelik füze saldırısı objektiflere böyle yansıdı...
İran’ın İsrail’e yönelik başlatması beklenen füze saldırısı başladı. İsrail ordusu, İran'dan İsrail'e balistik füze fırlatıldığını açıkladı. Başkent Tel Aviv ve Kudüs’te siren sesleri yükselirken, Demir Kubbe hava savunma sistemi devreye girdi. İsrailliler, sığınaklara sığındı.
"İntikam için işgal topraklarının kalbini hedef aldık"
İran Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail'e düzenlenen füze saldırısını doğrulayarak, “Haniye, Nasrallah ve Nilfuruşan'ın intikamı için işgal topraklarının kalbini hedef aldık. Siyonist rejim İran'ın saldırılarına karşılık verirse daha ağır saldırılar ile karşı karşıya kalacak” ifadelerini kullandı.
İran devlet televizyonu, İran’ın İsrail’e yönelik saldırılarının başladığını duyurarak, “Yüzlerce balistik füze İsrail hedeflerine ateşlendi” ifadelerini kullandı.
İran’ın füze saldırısının ardından İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Sözcüsü Daniel Hagari, basın toplantısı düzenledi. Hagari, İsrail'in İran'ın füze saldırısına karşılık vereceğini belirterek, “Savunma ve taarruzda yüksek alarm durumundayız. Bu füze saldırısının sonuçları olacak. İsrail vatandaşlarını koruyacağız ve İran füzelerine uygun yer ve zamanda karşılık vereceğiz”” dedi.
Şu anda İran'dan İsrail'e yönelik başka bir tehdit olmadığını ve füze saldırısının sona erdiğini söyleyen Hagari, “Bu aşamada hala saldırıya ilişkin bir değerlendirme yapıyoruz” ifadelerini kullanarak, şu ana kadar can kaybı olup olmadığının bilinmediğini aktardı.
Füze saldırısının ardından İsraillilere sığınaklardan ayrılabilecekleri bildirildi.