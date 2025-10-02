İsrail'in alıkoyduğu Küresel Sumud Filosu'ndaki aktivistler limana getirildi

Açıklamada, "Gemilerin hiçbiri aktif çatışma bölgesine girme veya deniz ablukasını delme girişiminde başarılı olamadı. Tüm yolcuların sağlık durumu iyi ve güvendeler. İsrail'e güvenli bir şekilde gidiyorlar. Avrupa'ya sınır dışı edilecekler. Son 1 gemi uzakta duruyor. Yaklaşırsa aktif bir çatışma bölgesine girme ve ablukayı aşma girişimi de engellenecek" ifadeleri kullanılmıştı.