İsrail'in alıkoyup işkence ettiği Sumud Filosu aktivistleri İstanbul'da

'ULUSLARARASI SULARDA GEMİMİZDEN BİZİ ALABİLECEĞİNİ TAHMİN EDEMEDİK'

Aktivist Halil Erdoğmuş, "65 gemi ile yola çıktık. Yolculuğumuzun 4'üncü günüde akşam saat 12'ye doğru birden alarm verildi. Biz aslında dron saldırısı bekliyorduk. Ama birden yabancı askerler geldi. İsrail askerlerinin Avrupa'nın ortasında, uluslararası sularda bizim gemimizden bizi alabileceğini tahmin edemedik. Muhtemelen Avrupa bundan sonra daha dikkatli bir savunma mekanizması ve genişliği kurmak zorunda. Çünkü İsrail eğer Avrupa'nın ortasına kadar gelip, uluslararası sularda 50'den fazla milletteki insanı, teröristçe, korsan yaklaşımla teslim alabiliyorsa burada çok büyük sorun vardır. Bizi aldıkları andan itibaren onların belki inanışlarındaki gibi tüm arkadaşlarımıza hayvan muamelesi yaptılar. Bazı arkadaşlarımız çok büyük darp aldılar. O darplardan onların yüzlerine bakacak durumumuz yok. Onlardan iki tanesine gemide el konuldu. Şuan da onların hayatlarından endişeliyiz. Brezilyalı ve İspanyol iki arkadaşımıza el konuldu. Bizi daha sonra gemiyle 10-15 gün içerisinde hazırlanmış gemi hapishanesine koydular. Orada 3 tane konteynere tıktılar. Her tarafı ıslatmışlar, her tarafı sulamışlardı. Gece boyunca sabaha kadar titredik. Üzerimizde bizi koruyacak kıyafetimiz yoktu, birçok arkadaşımızın ayakkabısı yoktu. Sabaha kadar titredik" dedi.