İsrail'in bombaladığı Lübnan'dan korkunç görüntüler
İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırılarda 45 kişi hayatını kaybetti, 70 kişi yaralandı. Lübnan'dan Suriye'ye göç edenlerin sayısı ise 100 bine ulaştı.
Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail’in dün geceden bu yana ülkenin güneyine düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden sivil sayısının 45’e, yaralanan sivil sayısının ise 70’e yükseldiğini açıkladı.
Açıklamada, “Halk Sağlığı Bakanlığı'na bağlı Halk Sağlığı Acil Durum Operasyon Merkezi, dün Sidon'un doğusundaki Ain al-Delb'e düzenlenen İsrail düşmanı saldırısında şehit sayısının 45'e, yaralı sayısının ise 70'e yükseldiğini belirtti” denildi.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasser Kanaani, bölgede saldırılar sonrasında yıkımı gösteren fotoğraflar yayınladı.
LÜBNAN'DAN SURİYE'YE GÖÇ EDENLERİN SAYISI 100 BİNE ULAŞTI
Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, İsrail’in hava saldırılarından kaçarak Suriye’ye geçen Lübnan ve Suriye vatandaşlarının sayısının 100 bine ulaştığını söyledi.