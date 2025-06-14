İsrail'in Demir Kubbe'si delindi: İran füzelerinin yarattığı tahribat gündüz ortaya çıktı
İsrail'e karşı ''Gerçek Vaat 3'' operasyonunu başlatan İran'ın misilleme saldırılarında 3 kişinin öldüğü, 172 kişinin de yaralandığı bildirildi. İsrail'in merkez bölgelerindeki tahribat gündüz görüntülendi.
İsrail ordusunun İran'daki nükleer ve askeri tesisleri hedef alan saldırıları bölgede geniş çaplı savaş endişelerini artırdı. İran, dün akşam saatlerinde İsrail’e yönelik misilleme saldırılar gerçekleştirdi. Resmi İsrail basınında yer alan haberlere göre İran’ın ilk füze saldırıları sırasında ağır yaralanan 1 kişi hayatını kaybetti. Daha sonra İsrail’in merkez bölgelerine isabet eden füzeler nedeniyle de 2 kişi öldü. İran saldırılarında 172 İsrailli ise yaralandı. Son füze saldırılarında yaralanan 21 kişiden 3'ünün durumunun ciddi olduğu aktarıldı.
İran tarafından fırlatılan füzelerin birçok bölgede maddi hasara yol açtığı, ülke genelinde yüzlerce bina ve aracın zarar gördüğü kaydedildi.
Ramat Gan şehrindeki 9 binanın tamamen yıkıldığı, Tel Aviv'de yaklaşık 300, Ramat Gan şehrinde ise yaklaşık 100 kişinin evlerinin hasar görmesi üzerine güvenli alanlara tahliye edildiği belirtildi.
İsrail İran’a saldırı başlatmıştı
İsrail ordusu, İran'ın nükleer programına yönelik bir "önleyici saldırı" başlatıldığını duyurarak onlarca nükleer ve askeri hedefin vurulduğunu açıklamıştı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, saldırıların İsrail'in bekasına yönelik tehdidi bertaraf etme amacını taşıdığını savunarak, "Bu operasyon, tehdit ortadan kalkana dek sürecek" ifadelerini kullanmıştı.