İsrail'in Demir Kubbe'si delindi: İran füzelerinin yarattığı tahribat gündüz ortaya çıktı

İsrail ordusunun İran'daki nükleer ve askeri tesisleri hedef alan saldırıları bölgede geniş çaplı savaş endişelerini artırdı. İran, dün akşam saatlerinde İsrail’e yönelik misilleme saldırılar gerçekleştirdi. Resmi İsrail basınında yer alan haberlere göre İran’ın ilk füze saldırıları sırasında ağır yaralanan 1 kişi hayatını kaybetti. Daha sonra İsrail’in merkez bölgelerine isabet eden füzeler nedeniyle de 2 kişi öldü. İran saldırılarında 172 İsrailli ise yaralandı. Son füze saldırılarında yaralanan 21 kişiden 3'ünün durumunun ciddi olduğu aktarıldı.