İsrail'in Gazze'de haritaları değiştiren yıkımı uzaydan görüntülendi
2023 yılının Ekim ayında uluslararası kamuoyunun tepkilerine rağmen Filistin'de sivilleri hedef alan İsrail'in yarattığı tahribat uydu görüntülerinde gözler önüne serildi.
Zeytin şehrinin 2023 yılının Haziran ayında çekilen uydu görüntüsü.
Katar merkezli medya kuruluşu Al Jazeera'nın aktardığı haberde ve bir yıl arayla paylaşılan uydu görüntülerinde bölgedeki durumun korkutucu boyutunun bütün detayları belli oldu.
Zeytin şehrinin geçen ay çekilen uydu görüntüsü.
Yayınlanan uydu görüntülerinde İsrail'in bölgedeki yerleşim birimlerinin yanı sıra verimli tarlaları da hedef aldığı görülüyor. Birleşmiş Milletler'in resmi verilerine göre Gazze nüfusunun yüzde 96'sı açlıkla karşı karşıya kalırken gıda güvenliğinin de olmadığı belirtildi.
İsrail'in saldırısından önce Han Yunus...
Al Jazeera, uydu görüntülerini analiz ederken Gazze'deki tarlaların yaklaşık yüzde 60'ının saldırıya uğradığını ve çok sayıda tarlanın kullanılamaz ve ekip-biçilemez hale geldiğini aktardı.
İsrail'in saldırısından sonra Han Yunus.
Uydu görüntülerinde Beyt Lahya'daki tarlaların 2023 yılının Haziran ayında çekilen görüntüleri ile 2024 yılının Mayıs ayında çekilen görüntüleri karşı karşıya getirildi. Görüntülerde eskiden yeşil ve verimli olan tarla ve arazilerin kupkuru olduğu görüldü. Güneyde Gazze'nin portakal ve greyfurt da dahil olmak üzere narenciye üretimini sırtlanan Han Yunus bölgesinde de yıkımın boyutu gözler önüne serildi. İsrail'in saldırılarını yoğunlaştırdığı Refah'ta da çok sayıda ekim alanının yok edildiği uydu görüntülerinde kayıtlara geçti.