İsrail'in Gazze'de haritaları değiştiren yıkımı uzaydan görüntülendi

İsrail'in saldırısından sonra Han Yunus.

Uydu görüntülerinde Beyt Lahya'daki tarlaların 2023 yılının Haziran ayında çekilen görüntüleri ile 2024 yılının Mayıs ayında çekilen görüntüleri karşı karşıya getirildi. Görüntülerde eskiden yeşil ve verimli olan tarla ve arazilerin kupkuru olduğu görüldü. Güneyde Gazze'nin portakal ve greyfurt da dahil olmak üzere narenciye üretimini sırtlanan Han Yunus bölgesinde de yıkımın boyutu gözler önüne serildi. İsrail'in saldırılarını yoğunlaştırdığı Refah'ta da çok sayıda ekim alanının yok edildiği uydu görüntülerinde kayıtlara geçti.