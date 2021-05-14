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  4. İsrail'in hain saldırılarına direnen Mescid-i Aksa'da tekbirler göğü inletti!

İsrail'in hain saldırılarına direnen Mescid-i Aksa'da tekbirler göğü inletti!

Doğu Kudüs'teki Filistinliler, her yıl olduğu gibi bu yıl da bayram namazı için Harem-i Şerif'e akın etti.

Filistinliler, ramazan ayının son günlerinde İsrail polisinin saldırılarına maruz kalan Mescid-i Aksa'yı tamamen doldurdu.

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Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, 100 binden fazla kişinin bayram namazını kılmak için Harem-i Şerif'e geldiği belirtildi.

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Kılınan gıyabi cenaze namazından sonra çok sayıda Filistinli Harem-i Şerif'teki Kıble mescidi ile Kubbet's Sahra arasında yer alan alanda gösteri düzenledi.

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Filistin ve kelime-i tevhid bayrakları açan cemaat, "Özgürlük", "Kanımız canımız sana feda olsun ey Aksa" sloganları attı.

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