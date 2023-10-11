İsrail'in Hamas'a yanıtı bu oldu: Taş üstünde taş kalmadı!
İsrail’in hava saldırısı düzenlediği Gazze Şeridi’ndeki Al-Rimal Mahallesi’ndeki büyük yıkım görüntülendi.
İsrail, hava saldırıları ile Gazze Şeridi’ni vurmaya devam ederken, birçok mahallede büyük yıkım meydana geldi.
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Gazze Şeridi’nin en önemli ticaret merkezlerinden biri olarak kabul edilen Al-Rimal Mahallesi’nin büyük kısmı İsrail saldırılarında yerle bir oldu.
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Birçok devlet kurumunun bulunduğu mahalle saldırıların ardından sessizliğe gömülürken, tüm binaların ağır hasar aldığı görüldü. Mahalle sakinleri barınma merkezlerine giderken, çok sayıda kişi ise saldırılarda hayatını kaybetti.
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Devam eden saldırılarda şu ana kadar Filistin tarafında 830 kişi hayatını kaybetti, 4 bin 250 kişi de yaralandı. İsrail tarafından ise hayatını kaybedenlerin sayısı 900’ü aşarken, 2 bin 500’den fazla kişi de yaralandı.
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