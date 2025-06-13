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İsrail'in İran'a saldırılarında ağır bilanço: Onlarca ölü, yüzlerce yaralı var

İsrail'in İran'a yönelik saldırılarında 83 kişinin hayatını kaybettiği, 341 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Kaynak: İHA
İsrail'in İran'a saldırılarında ağır bilanço: Onlarca ölü, yüzlerce yaralı var - Resim: 1

İsrail’in İran’a yönelik düzenlediği saldırılarının bilançosu netleşiyor. 

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İsrail'in İran'a saldırılarında ağır bilanço: Onlarca ölü, yüzlerce yaralı var - Resim: 2

İran medyasında yer alan haberlere göre İsrail ordusunun başkent Tahran’a düzenlediği saldırılarda 78 kişi hayatını kaybetti, 329 kişi ise yaralandı. 

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İsrail'in İran'a saldırılarında ağır bilanço: Onlarca ölü, yüzlerce yaralı var - Resim: 3

Doğu Azerbaycan Eyaleti Kriz Yönetimi Genel Müdürlüğü de Tebriz’e yönelik saldırılarda 5 kişinin yaşamını yitirdiğini, 12 kişinin yaralandığını duyurdu.

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İsrail'in İran'a saldırılarında ağır bilanço: Onlarca ölü, yüzlerce yaralı var - Resim: 4
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