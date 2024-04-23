İsrail'in kanlı elleriyle anne karnında tanıştı
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde bir evi hedef alan bombalı saldırısında hamile bir Filistinli kadın ölürken, karnındaki bebeği Kuveyt Hastanesi’nde doktorlar tarafından kurtarıldı.
Kaynak: AA
Filistinli sağlık yetkilileri, yoğun hava saldırıları sonucu 19 kişinin öldüğü Gazze'nin Refah kentinde, bombardıman esnasında kocası ve kızıyla birlikte öldürülen bir Filistinli kadının karınındaki bebeğin, sezeryen yoluyla alındığını söyledi.
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Annesinin karnındayken yetim kalan bebeğin bakımını üstlenen doktor Muhammed Salama, acil sezaryenle dünyaya gelen ve 1,4 kilogram ağırlığında doğan bebeğin durumunun stabil olduğunu ve giderek iyileştiğini söyledi.
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Annesi Sabreen Al-Sakani, bombardıman sonucu öldüğünde 30 haftalık hamileydi.
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Bebek, Refah'taki bir hastanede başka bir bebekle birlikte kuvöze konuldu. Küvezin yanındaki banta, "Şehit Sabreen Al-Sakani'nin bebeği" yazıldı.
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