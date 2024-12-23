İsrail'in kanlı telsiz saldırısını nasıl gerçekleştirdiği ortaya çıktı
İki eski Mossad ajanı İsrail'in 17-18 Eylül yarihlerinde Hizbullah'a yönelik düzenlediği ve çağrı cihazları ile telsizleri patlattığı kanlı saldırıların perde arkasını anlattı.
Hizbullah mensuplarına ait çağrı cihazı ve telsizlerin eş zamanlı patlamasıyla 17-18 Eylül tarihlerinde gerçekleşen saldırıların İsrail tarafından on yıl öncesinden planlandığı ortaya çıktı.
Amerikan CBS televizyonuna konuşan iki eski İsrail ajanı, İsrail istihbarat servisi Mossad'ın operasyonuyla ilgili arka plan bilgisi verdi. Eş zamanlı patlamalarda 12'si sivil 40'tan fazla kişi hayatını kaybetmişti. Yayında maske takan ve tanınmamaları için sesleri değiştirilen iki ajanın kısa süre önce emekliye ayrıldığı kaydedildi.
CBS'e konuşan ajanlardan biri, telsizlere patlayıcı yerleştirme işlemlerinin 10 yıl önce başladığını, Hizbullah'ın telsizleri baş düşmanı İsrail'den satın aldığını fark etmediğini kaydetti. Operasyon kapsamında önce Hizbullah mensuplarının elindeki çağrı cihazları, ertesi gün de telsizler patlatılmıştı. "Michael" takma adını kullanan İsrailli emekli ajan, "Onlar için yalandan bir dünya yarattık" dedi.
"Gabriel" takma adlı ikinci ajan da planın telsizlerle gerçekleştirilen ikinci aşamasının ise 2022 yılında, Mossad'ın Hizbullah'ın Tayvan merkezli bir şirketten çağrı cihazı satın aldığını öğrenmesiyle hayata geçirildiğini anlattı.