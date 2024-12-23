İsrail'in kanlı telsiz saldırısını nasıl gerçekleştirdiği ortaya çıktı

Amerikan CBS televizyonuna konuşan iki eski İsrail ajanı, İsrail istihbarat servisi Mossad'ın operasyonuyla ilgili arka plan bilgisi verdi. Eş zamanlı patlamalarda 12'si sivil 40'tan fazla kişi hayatını kaybetmişti. Yayında maske takan ve tanınmamaları için sesleri değiştirilen iki ajanın kısa süre önce emekliye ayrıldığı kaydedildi.