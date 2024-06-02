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İsrail'in ölüm saçtığı Refah hayalet kente döndü

İsrail'in saldırısı altındaki Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinden çok sayıda Filistinli göç etmek zorunda kaldı. Göç sonrası Refah, hayalet kente döndü.

Kaynak: AA
İsrail'in ölüm saçtığı Refah hayalet kente döndü - Resim: 1

Gazze'nin güneyindeki Refah kentinde çatışmalar şiddetlendi. Kentin orta ve batı kesiminden çatışma haberleri geliyor. Haberler, İsrail'in, operasyonu genişlettiğine işaret ediyor.

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İsrail'in ölüm saçtığı Refah hayalet kente döndü - Resim: 2

İsrail'in saldırılarının ardından Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinden çok sayıda Filistinli göç etmek zorunda kaldı. Göç sonrası Cadde ve sokaklar boş kaldı, Refah hayalet kente döndü.

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İsrail'in ölüm saçtığı Refah hayalet kente döndü - Resim: 3

Birleşmiş Milletler verilerine göre 7 Mayıs öncesi 1 milyon 400 Gazze'li Refah'a sığınmıştı.

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İsrail'in ölüm saçtığı Refah hayalet kente döndü - Resim: 4

Tankların Refah'e girmesinden bu yana bir milyonunun bölgeyi terk ettiği belirtiliyor.

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