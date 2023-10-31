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İsrail’in Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi’ne düzenlediği saldırı anı

İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki tek onkoloji hastanesi olan Türk-Filistin Dostluk Hastanesi'ne düzenlediği saldırı anı çevredekiler tarafından görüntülendi.

Kaynak: İHA
İsrail’in Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi’ne düzenlediği saldırı anı - Resim: 1

İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki tek onkoloji hastanesi olan Türk-Filistin Dostluk Hastanesi'ne düzenlediği saldırı anı çevredekiler tarafından görüntülendi.

 

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İsrail’in Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi’ne düzenlediği saldırı anı - Resim: 2

Saldırı sonrası hastanede hasar meydana gelirken, bazı elektromekanik sistemler devre dışı kaldı.

 

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İsrail’in Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi’ne düzenlediği saldırı anı - Resim: 3

Kanser hastalarının tedavi gördüğü hastane geçtiğimiz haftalarda yakıt sıkıntısı nedeniyle bazı bölümlerin kapatmıştı. Nüfusu 2.3 milyon olan Gazze Şeridi’nde 9 bin kanser hastası olduğu tahmin ediliyor.

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İsrail’in Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi’ne düzenlediği saldırı anı - Resim: 4
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