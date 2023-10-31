İsrail’in Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi’ne düzenlediği saldırı anı
İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki tek onkoloji hastanesi olan Türk-Filistin Dostluk Hastanesi'ne düzenlediği saldırı anı çevredekiler tarafından görüntülendi.
Kaynak: İHA
İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki tek onkoloji hastanesi olan Türk-Filistin Dostluk Hastanesi'ne düzenlediği saldırı anı çevredekiler tarafından görüntülendi.
1 / 4
Saldırı sonrası hastanede hasar meydana gelirken, bazı elektromekanik sistemler devre dışı kaldı.
2 / 4
Kanser hastalarının tedavi gördüğü hastane geçtiğimiz haftalarda yakıt sıkıntısı nedeniyle bazı bölümlerin kapatmıştı. Nüfusu 2.3 milyon olan Gazze Şeridi’nde 9 bin kanser hastası olduğu tahmin ediliyor.
3 / 4
4 / 4