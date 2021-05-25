İsrail'in yer altındaki çok gizli üssü ifşa oldu

Milliyet'in haberine göre; uzun süre yeryüzüne çıkmadan yüzlerce subay ve uzmanın çalışabilecekleri kadar enerji, yiyecek ve diğer ihtiyaçları da karşılayacak donanıma sahip olan bu Zion Kalesi 10 yılda tamamlandı. Teknoloji ile istihbaratı bir araya getiren, dijital bir ağa hükmeden Zion yer altı komuta merkezi Tel Aviv'in göbeğinde.