İsrail'in yer altındaki çok gizli üssü ifşa oldu
İsrail, Filistin saldırılarını "yer altında derinliklere kazılmış, nükleer saldırılar dâhil tüm tehditlere karışı korunmalı 'Zion Kalesi' adlı merkezden yürüttü. İşte İsrail'in kanlı eylemlerinin kararının alındığı o üs...
İsrail, Filistin saldırılarını "yer altında derinliklere kazılmış, nükleer saldırılar dâhil tüm tehditlere karışı korunmalı 'Zion Kalesi' adlı merkezden yürüttü.
Milliyet'in haberine göre; uzun süre yeryüzüne çıkmadan yüzlerce subay ve uzmanın çalışabilecekleri kadar enerji, yiyecek ve diğer ihtiyaçları da karşılayacak donanıma sahip olan bu Zion Kalesi 10 yılda tamamlandı. Teknoloji ile istihbaratı bir araya getiren, dijital bir ağa hükmeden Zion yer altı komuta merkezi Tel Aviv'in göbeğinde.
Siyasi liderlerin, hava kuvvetlerinin ve Shin Bet istihbarat yer altı komuta merkezine teknoloji yoluyla bağlantılı. Zion'da spor salonu, sinagog, mutfak, yemek salonları, istirahat alanları var.
Yer altındaki katlardan biri İsrail Silahlı Kuvvetleri’nin komutanlığına ait. Genelkurmay başkanının ayrı bir yatak odası bu katta. Zion’dan “birleşik operasyon” 11 gün ve gece boyunca kesintisiz bir akışla yürütüldü. Penceresiz sığınağın koridor duvarları ülkedeki doğal güzelliklerin ve daha önceki savaşlarda çekilmiş fotoğraflarıyla süslenmiş.