İsrail'in yerle bir ettiği Gazze'de eve dönüş başladı
Gazze'de ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girmesinin ardından binlerce Filistinli evlerine dönmeye başladı.
Kaynak: DHA/İHA
İsrail-Hamas arasında mutabakatla Gazze'de sağlanan ateşkesin ardından İsrail ordusu Gazze'den kısmen çekiliyor.
1 / 5
Gazze'de ateşkesin yerel saatle 12.00'de yürürlüğe girmesinin ardından Gazze Şeridi'nin güneyine göç etmek zorunda kalan Filistinliler, evlerine geri dönmeye başladı.
2 / 5
İsrail'in saldırıları nedeniyle enkaza dönen evlerine ulaşmak isteyen Filistinliler, dönüş yolunda Gazze'nin orta ve güney bölgelerinden kuzeyine geçişi sağlayan Raşid ve Selahaddin caddelerini kullanıyor.
3 / 5
4 / 5