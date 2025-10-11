  1. Anasayfa
  4. İşte eli kanlı İsrail'in yerle bir ettiği Gazze'nin son hali!

İsrail'in 2 yıl boyunca saldırı gerçekleştirdiği Gazze Şeridi'ndeki yıkım, uydu fotoğraflarına yansıdı.

Kaynak: İHA
İsrail'in yerle bir ettiği Gazze'nin son hali - Resim: 1

İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes cuma günü yürürlüğe girdi. İsrail ordusu anlaşma kapsamında belirlenen noktalara çekilirken, uydu görüntüleri İsrail ordusunun arkasında bıraktığı geniş çaplı yıkımı ortaya koydu.

İsrail'in yerle bir ettiği Gazze'nin son hali - Resim: 2

Güneydeki Han Yunus ve kuzeydeki Gazze'nin moloz yığınına döndüğü görüldü. 

İsrail'in yerle bir ettiği Gazze'nin son hali - Resim: 3

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'un yüzde 85'i İsrail saldırıları sonucu yıkıldı.

İsrail'in yerle bir ettiği Gazze'nin son hali - Resim: 4

Belediyeden yapılan açıklamada, sokaklardan yaklaşık 400 bin ton molozun kaldırılması gerektiği belirtildi.

