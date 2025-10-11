İsrail'in yerle bir ettiği Gazze'nin son hali
İsrail'in 2 yıl boyunca saldırı gerçekleştirdiği Gazze Şeridi'ndeki yıkım, uydu fotoğraflarına yansıdı.
Kaynak: İHA
İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes cuma günü yürürlüğe girdi. İsrail ordusu anlaşma kapsamında belirlenen noktalara çekilirken, uydu görüntüleri İsrail ordusunun arkasında bıraktığı geniş çaplı yıkımı ortaya koydu.
1 / 5
Güneydeki Han Yunus ve kuzeydeki Gazze'nin moloz yığınına döndüğü görüldü.
2 / 5
Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'un yüzde 85'i İsrail saldırıları sonucu yıkıldı.
3 / 5
Belediyeden yapılan açıklamada, sokaklardan yaklaşık 400 bin ton molozun kaldırılması gerektiği belirtildi.
4 / 5