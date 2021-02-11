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  3. 11 Şubat 2021 12:36

Issız adada 33 gün! Fare yiyerek hayatta kaldılar

Bahamalar'da ıssız adada mahsur kalan iki erkek ve bir kadın, günlerce fare yiyerek hayatta kalmayı başardı. Sahil güvenlik ekipleri, 3 kişiyi 33 gün sonra kurtardı.

Issız adada 33 gün! Fare yiyerek hayatta kaldılar

ABD’nin Florida eyaletiyle Küba arasında bulunan Bahamalar’da bulunan ıssız bir adada mahsur kalan iki erkek ve bir kadın, 33 gün sonra ABD Sahil Güvelik ekipleri tarafından kurtarıldı.

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Issız adada 33 gün! Fare yiyerek hayatta kaldılar

Kurtarılan kişilerin günler boyunca yakaladıkları farelerle beslendikleri öğrenildi.

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Issız adada 33 gün! Fare yiyerek hayatta kaldılar

ABD’nin Florida eyaletiyle Küba arasında yer alan Bahamalar’da bulunan ıssız bir adada mahsur kalan iki erkek ve bir kadın ABD Sahil Güvenliği tarafından 33 gün sonra kurtarıldı.

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Issız adada 33 gün! Fare yiyerek hayatta kaldılar

ABD medyası, kurtarılan kişilerin Küba vatandaşı olduğunu ve 33 gün boyunca yakaladıkları farelerle beslenerek hayatta kaldıklarını duyurdu.

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