Issız adada 33 gün! Fare yiyerek hayatta kaldılar
Bahamalar'da ıssız adada mahsur kalan iki erkek ve bir kadın, günlerce fare yiyerek hayatta kalmayı başardı. Sahil güvenlik ekipleri, 3 kişiyi 33 gün sonra kurtardı.
ABD’nin Florida eyaletiyle Küba arasında bulunan Bahamalar’da bulunan ıssız bir adada mahsur kalan iki erkek ve bir kadın, 33 gün sonra ABD Sahil Güvelik ekipleri tarafından kurtarıldı.
ABD’nin Florida eyaletiyle Küba arasında yer alan Bahamalar’da bulunan ıssız bir adada mahsur kalan iki erkek ve bir kadın ABD Sahil Güvenliği tarafından 33 gün sonra kurtarıldı.