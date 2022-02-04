İştahınız açılacak: İşte dünyanın dört bir yanındaki yemek müzeleri

Sosis Müzesi - Almanya/Berlin Almanya’da sosis tüketimi oldukça yaygındır. Öyle ki Almanya’da 1500 sosis türü vardır ve Almanlar sosisi nasıl pişirmeleri gerektiğini çok iyi bilirler. 2009’da ziyarete açılan Berlin’deki Sosis Müzesi, bölge halkı ve turistler tarafından yoğun ilgi görmektedir. Müzenin şaşırtan bir diğer yanı ise ilginç bir şekilde sosis satışı yapılmıyor.