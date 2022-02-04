İştahınız açılacak: İşte dünyanın dört bir yanındaki yemek müzeleri
Görünce iştahınızı açacak birbirinden güzel yemek müzelerini sizler için derledik. İşte dünyanın dört bir yanındaki birbirinden güzel yemek müzeleri...
Sosis Müzesi - Almanya/Berlin Almanya’da sosis tüketimi oldukça yaygındır. Öyle ki Almanya’da 1500 sosis türü vardır ve Almanlar sosisi nasıl pişirmeleri gerektiğini çok iyi bilirler. 2009’da ziyarete açılan Berlin’deki Sosis Müzesi, bölge halkı ve turistler tarafından yoğun ilgi görmektedir. Müzenin şaşırtan bir diğer yanı ise ilginç bir şekilde sosis satışı yapılmıyor.
Noodle Müzesi – Japonya/Yokohama Dünyanın en ünlü yemek müzeleri arasında bulunan Noodle Müzesi, bölgede çok popüler olan noodle üzerine kuruludur. Müzede çok çeşitli aroma ve çeşnili noodlelar segileniyor.
Peynir Müzesi – Hollanda/Amsterdam İneği ile meşhur Hollanda’nın peynirlerinin de oldukça ünlü olduğunu bilinmektedir. Amsterdam‘da yer alan müzeye girer girmez 15 dakikalık peynirle dolu bir film izliyorsunuz. Ardında peynir üretimi hakkında bilgi alıp, atölyeleri geziyorsunuz.
Makarna Müzesi – İtalya/Roma Dünya çapında üne kavuşan İtalyan makarnaları, Makarna Müzesi'nde sergileniyor ve makarnanın tüm geçmişi hakkında bilgi veriyor. Müze, İtalyanların makarna konusunda ustalığını gözler önüne seriyor.