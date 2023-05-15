İstanbul, Ankara ve İzmir'de oy sayımı tamamlandı; işte sonuçlar
Cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçiminde İstanbul, Ankara ve İzmir'de sandıkların tamamı açıldı. İşte resmi olmayan sonuçlar...
Türkiye, 5 yıl boyunca görev yapacak cumhurbaşkanı ile yeni parlamento üyelerini belirlemek için sandık başına gitti. Türkiye genelinde 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda 191 binden fazla sandık kuruldu. Oy verme işlemleri, Türkiye genelinde saat 17.00`de sona erdi.
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Cumhurbaşkanlığı için 3 aday, milletvekili genel seçimleri için 24 siyasi parti ve 151 bağımsız milletvekili adayı yarıştı.
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İSTANBUL
İstanbul genelinde ilk gelen kesin olmayan sonuçlara göre açılan sandık sayısı ve oyların cumhurbaşkanı adayları ve partilere göre dağılımı belli oldu.
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İstanbul`da açılan sandık sayısı ve oy oranları şöyle:
Açılan Sandık: %100
Recep Tayyip Erdoğan: %46,69
Kemal Kılıçdaroğlu: %48,55
Sinan Oğan: %4,51
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