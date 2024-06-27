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İstanbul Bahçelievler'de bir bina da daha çökme meydana geldi

Bugün sabah saatlerinde son 3 katı kaçak olan 7 katlı bir binada çökme yaşanan İstanbul Bahçelievler'de bu sefer de dört katlı binanın çatısında çökme meydana geldi.

Kaynak: İHA
İstanbul Bahçelievler'de bir bina da daha çökme meydana geldi - Resim: 1

İstanbul Bahçelievler'de bir gün içinde meydana gelen iki ayrı bina çökmesi, ilçede büyük bir panik yarattı.

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İstanbul Bahçelievler'de bir bina da daha çökme meydana geldi - Resim: 2

İlk olay, gece saatlerinde 7 katlı bir apartmanın kısmen çökmesiyle başladı. Şans eseri olayda ölen ya da yaralanan olmazken, aynı ilçede saatler sonra ikinci bir çökme haberi geldi.

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İstanbul Bahçelievler'de bir bina da daha çökme meydana geldi - Resim: 3

Hürriyet Mahallesi'nde 4 katlı binanın çatısında çökme meydana geldi.

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İstanbul Bahçelievler'de bir bina da daha çökme meydana geldi - Resim: 4

İhbar üzerine olay yerilen çok sayıda itfaiye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

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