İstanbul Bahçelievler'de bir bina da daha çökme meydana geldi
Bugün sabah saatlerinde son 3 katı kaçak olan 7 katlı bir binada çökme yaşanan İstanbul Bahçelievler'de bu sefer de dört katlı binanın çatısında çökme meydana geldi.
Kaynak: İHA
İstanbul Bahçelievler'de bir gün içinde meydana gelen iki ayrı bina çökmesi, ilçede büyük bir panik yarattı.
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İlk olay, gece saatlerinde 7 katlı bir apartmanın kısmen çökmesiyle başladı. Şans eseri olayda ölen ya da yaralanan olmazken, aynı ilçede saatler sonra ikinci bir çökme haberi geldi.
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Hürriyet Mahallesi'nde 4 katlı binanın çatısında çökme meydana geldi.
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İhbar üzerine olay yerilen çok sayıda itfaiye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
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