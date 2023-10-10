İstanbul barajlarındaki son durum açıklandı

Kış aylarında yağış miktarlarının beklenenin altında kaldığı İstanbul'da barajların doluluk oranları sıcak havalarla birlikte kritik seviyelere düştü. Yüzde 23'ün de altına gerileyen doluluk oranları nedeniyle İSKİ, tasarruf çağrısında bulunmaya devam ediyor.

İSKİ'nin verilerine göre 10 Ekim itibariyle İstanbul'da baraj doluluk oranları şöyle: