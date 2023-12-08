İstanbul barajlarındaki son durum açıklandı
İstanbul'da, 11 Kasım Cumartesi gününden bu yana, son 28 günde düşen yağışın ardından İSKİ İstanbul'un barajlarındaki son 4 haftalık değişimi açıkladı.
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), İstanbul'daki barajların doluluk oranını açıkladı. 11 Kasım Cumartesi günü öğleden sonra başlayan ve aralıklarla devam eden şiddetli sağanağın ardından İstanbul'daki barajların doluluk oranındaki artış sürdü.
İstanbul'da şiddetli sağanaktan önce, 11 Kasım Cumartesi günü sabah saatlerinde, barajların doluluk oranı yüzde 16.18'di. Dün sabah bu oran, yüzde 35.04'e çıkmıştı.
Son 28 gündür aralıklarla süren ve dün yağan sağanağın ardından bu sabah, 8 Aralık Cuma itibarıyla doluluk oranı yüzde 35.68'e yükseldi.
Başka bir ifadeyle, 11 Kasım'dan bu yana kente düşen sağanak, İstanbul'un barajlarında 28 günde yüzde 19.50 artış sağladı.
İşte 8 Aralık Cuma günü itibariyle İSKİ'nin internet sitesindeki baraj doluluk istatistikleri...