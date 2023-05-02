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  4. İstanbul'da korkutan yangın! 4 katlı bina alevler içinde kaldı

İstanbul Beyoğlu'nda korkutan yangın!

İstanbul Beyoğlu'nda 4 katlı binanın 4. katında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek, alevleri kontrol altına aldı.

İstanbul Beyoğlu'nda korkutan yangın! - Resim: 1

Yangın, saat 06.30 sıralarında Kocatepe Mahallesi Aşıklar Sokak'taki 4 katlı binada çıktı.

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İstanbul Beyoğlu'nda korkutan yangın! - Resim: 2

Binanın dördüncü katında bilinmeyen nedenle başlayan alevler, kısa sürede kattaki daireyi sardı. 

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İstanbul Beyoğlu'nda korkutan yangın! - Resim: 3

Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. 

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İstanbul Beyoğlu'nda korkutan yangın! - Resim: 4

Emniyet ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekibi, yangına müdahale etti. 

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