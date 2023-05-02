İstanbul Beyoğlu'nda korkutan yangın!
İstanbul Beyoğlu'nda 4 katlı binanın 4. katında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek, alevleri kontrol altına aldı.
Yangın, saat 06.30 sıralarında Kocatepe Mahallesi Aşıklar Sokak'taki 4 katlı binada çıktı.
1 / 9
Binanın dördüncü katında bilinmeyen nedenle başlayan alevler, kısa sürede kattaki daireyi sardı.
2 / 9
Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
3 / 9
Emniyet ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekibi, yangına müdahale etti.
4 / 9