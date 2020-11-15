İstanbul Boğazı kıyısındaki tarihi Vaniköy Camii'nde yangın
İstanbul Üsküdar'daki tarihi Vaniköy Camii’nde yangın çıktı. Olay yerinde çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangında denizden ve karadan müdahale edildi.
İstanbul'un boğaza manzaralı camilerinden biri olan Çengölköy'deki tarihi Vaniköy Camii'nde yangın çıktı. Yangın, denizden ve karadan müdahale edilerek kontrol altına alınabildi.
Osmanlı döneminden kalma 355 yıllık Vaniköy Camii'nde saat 13.35 sıralarında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Denizden de müdahale edilen yangın kontrol altına alındı.