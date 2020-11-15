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  3. 15 Kasım 2020 14:14

İstanbul Boğazı kıyısındaki tarihi Vaniköy Camii'nde yangın

İstanbul Üsküdar'daki tarihi Vaniköy Camii’nde yangın çıktı. Olay yerinde çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangında denizden ve karadan müdahale edildi.

İstanbul Boğazı kıyısındaki tarihi Vaniköy Camii'nde yangın

İstanbul'un boğaza manzaralı camilerinden biri olan Çengölköy'deki tarihi Vaniköy Camii'nde yangın çıktı. Yangın, denizden ve karadan müdahale edilerek kontrol altına alınabildi.

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İstanbul Boğazı kıyısındaki tarihi Vaniköy Camii'nde yangın

Osmanlı döneminden kalma 355 yıllık Vaniköy Camii'nde saat 13.35 sıralarında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Denizden de müdahale edilen yangın kontrol altına alındı.

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İstanbul Boğazı kıyısındaki tarihi Vaniköy Camii'nde yangın

Yangın nedeniyle tarihi camide büyük çapta hasar oluştu.

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İstanbul Boğazı kıyısındaki tarihi Vaniköy Camii'nde yangın

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, 13.30 sıralarında Üsküdar ilçesi Kandilli Mahallesi'nde bulunan tarihi Vaniköy Camisi'nde henüz tespit edilemeyen bir nedenle yangın çıktığı anlatıldı.

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