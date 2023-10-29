İstanbul Boğazı'nda 100 savaş gemisiyle görkemli geçiş
Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü dolayısıyla Türk donanması, tarihinin en büyük resmi geçidini İstanbul Boğaz'ında yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan resmi geçidi kuvvet komutanları ve bakanlarla izledi.
Cumhuriyet Bayramı'nın 100’üncü yıldönümü kapsamında Milli Savunma Bakanlığı’na bağlı 100 gemi, İstanbul Boğazı’nda geçiş töreni yaptı.
TC Anadolu gemisinin de içinde olduğu fırkateynler, ada sınıfı korvetler, mayın avlama gemileri, karakol gemileri, amfibi gemiler, hücumbotları, denizaltılar ve yardımcı sınıf gemiler olmak üzere 100 gemi Boğaz'dan geçiş yaptı..
Cumhuriyetin 100. Yılı dolayısıyla Milli Savunma Bakanlığı İstanbul Bağazı’nda 100 gemi ile 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları için geçit töreni düzenledi. Geçit, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu komutasında gerçekleştirildi. "100'üncü Yılda 100 Gemi" adı verilen resmigeçitte, TCG Anadolu'nun rehberliğinde fırkateynler, ada sınıfı korvetler, mayın avlama gemileri, amfibi gemiler, karakol gemileri, lojistik gemileri, hücumbotlar ve denizaltılar katıldı. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın envanterine henüz girmeyen Türkiye’nin ilk milli fırkateyni TCG İstanbul, Pirireis denizaltısı ve Derya gemisi de geçit töreninde yer aldı. Gemiler, Vahdettin Köşkü’nden töreni izleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çimariva selamında bulundu.
İstanbul Boğazı'ndaki geçişe TCG Anadolu'nun rehberliğindeki 100 geminin yanı sıra Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı 9 F-16 ve 3 F-4E uçakları ve helikopterleri eşlik etti. Tören öncesinde Türk Yıldızları ve Solotürk gösterileri de gerçekleşti. Kara Kuvvetleri Komutanlığı tarafından da geçiş sırasında 101 pare top atışı yapıldı. Coşkulu kutlamaya vatandaşlar da sahil kenarlarından ortak oldu.