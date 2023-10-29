İstanbul Boğazı'nda 100 savaş gemisiyle görkemli geçiş

İstanbul Boğazı'ndaki geçişe TCG Anadolu'nun rehberliğindeki 100 geminin yanı sıra Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı 9 F-16 ve 3 F-4E uçakları ve helikopterleri eşlik etti. Tören öncesinde Türk Yıldızları ve Solotürk gösterileri de gerçekleşti. Kara Kuvvetleri Komutanlığı tarafından da geçiş sırasında 101 pare top atışı yapıldı. Coşkulu kutlamaya vatandaşlar da sahil kenarlarından ortak oldu.