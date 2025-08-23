İstanbul Boğazı'nda 50 metrelik Gazze'ye destek flama açıldı

Etkinliğe katılan Mustafa Sinan Yardım, “Bugün Gazze'ye dikkat çekmek için Gazze'deki zulme katliama ve soykırıma dikkat çekmek için deniz insanları olarak bir araya geldik teknelerle denizin içinden ve karadan büyük bir filama açarak büyük bir Gazze bayrağı açarak, bu güne kadar yapılmamış olan bu şeyi yaparak Gazze'ye destek olmak üzere buraya geldik. Karadan ve denizden Gazze nasıl muhasara altında ise biz de özgürlüğü için karadan ve denizden Gazze'ye desteğimizi dünyaya haykırmaya geldik" dedi. (DHA)